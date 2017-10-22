Разработка дизайна полиграфической, выставочной и сувенирной продукции, наружной рекламы.

Добрый день. Меня зовут Владислав. Моя специальность - графический дизайнер.

Имею стаж работы в рекламном агентстве и оперативной полиграфии более 8 лет.

Разрабатываю дизайн-макеты рекламной, полиграфической и сувенирной продукции,

наружной рекламы, готовлю файлы под офсетную, цифровую и широкоформатную печать,

а также файлы для плоторной и лазерной резки.

Портфолио: www.wladd.portfoliobox.net

Тел: +7(981) 898-72-24