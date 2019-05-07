Владимир Лазарев WladimirLazarevWladimirLazarev
28 летРоссия/Москва
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Проектирование раздела ЭП АР, КР. Металлические конструкции. Коттеджы. Бани. Газобетонные дома. Дома из клеенного бруса. Каркасные дома.
Индивидуальное проектирование домов, коттеджей, бань, навесов, беседок. по Вашим пожеланиям.
Из любого материала, блок, кирпич, брус, бревно и каркас.
Создание альбомов чертежей для строителей и для согласования на строительство,
альбомы ЭП, АР, КР.
Проектирование в программе Autodesk Revit, AutoCAD.
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Портфолио
- Проект коттеджа 150м2 (АР/КР)96 просмотров
- Проект коттеджа 200м2 (АР/КР)152 просмотра
- Дом из клееного бруса115 просмотров
- Проект коттеджа 150м2 (АР/КР)138 просмотров
- Проект коттеджа 80м2 (АР/КР)101 просмотр
- Проект коттеджа 220м2 (АР/КР)84 просмотра
- Проект коттеджа 100м2 (АР/КР)123 просмотра
- Проект коттеджа 100м2 (АР/КР)93 просмотра
- Проект коттеджа 260м2 (АР/КР)94 просмотра
Архитектура зданий
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