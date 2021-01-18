Web программирование.

В 2010 закончил КГТУ по специальности инженер АСОИУ(Автоматизация систем обработки информации и управления). Далее учился и работал на заводе НКТУ. Через год устроился на ОАО"НКНХ". Работал инженером на заводах по производству каучука и пластиков. Спустя пять лет ушел в ОАО"ТАИФ-НК" ,где работают по настоящее время инженером АСУТП первой категории. На данный момент являюсь инженером АСУТП с опытом работы более 8 лет в области автоматизации заводов нефтехимической промышленности, по совместительству web программист на языках HTML5, CSS3, JS, JQ, BS, MYSQL, PHP,CMS - WordPress, Yii.Постоянно совершенствуюсь и развиваюсь.