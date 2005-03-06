Frontend developer

Меня зовут Рустам. Мне 19 лет. Я живу в Ташкенте. Я учусь в школе программирования «Najot Ta’lim». Я люблю программировать и занимаюсь этим уже год. Помимо программирования, меня также интересуют графический дизайн и маркетинг. В свободное время мне нравится изучать новые языки программирования и разрабатывать собственные проекты. Моя цель — стать профессиональным программистом и открыть крупнейшую IT-компанию в Узбекистане.