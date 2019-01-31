Я веб-программист, который занимается фронтенд стороной сайтов. Я целеустремлен и стремлюсь к улучшению своих навыков. Моя цель - достичь вершины веб-разработки и к этому я иду каждый день. Книги, проекты, документации, заказы, курсы - это все маленькие шажки, которые делают меня лучше. Я совершенствую качество кода, изучаю новые инструменты, расширяю базу знаний. Ведь несмотря на наличие опыта, всегда есть что-то новое.
Я рад работать над творческими проектами и не боюсь трудностей. Если у вас есть проблемы, приходите и мы их решим.
email: [email protected]
telegram: @wvfang
Навыки:
- HTML/CSS/JS
- SASS/LESS
- PUG
- jQuery
- Gulp
- Оптимизация сайта
- Адаптивная/Респосивная верстка
- WordPress CMS
- WooCommerce
- Взаимодействие с командой
- Умение слушать и понимать вкусы и предпочтение заказчика
- Разработка лендинга
- Разработка корпоративного сайта
- Разработка интернет магазина
- Внесение правок