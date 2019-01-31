Я веб-программист, который занимается фронтенд стороной сайтов. Я целеустремлен и стремлюсь к улучшению своих навыков. Моя цель - достичь вершины веб-разработки и к этому я иду каждый день. Книги, проекты, документации, заказы, курсы - это все маленькие шажки, которые делают меня лучше. Я совершенствую качество кода, изучаю новые инструменты, расширяю базу знаний. Ведь несмотря на наличие опыта, всегда есть что-то новое.

Я рад работать над творческими проектами и не боюсь трудностей. Если у вас есть проблемы, приходите и мы их решим.

email: [email protected]

telegram: @wvfang

Навыки:

HTML/CSS/JS

SASS/LESS

PUG

jQuery

Gulp

Оптимизация сайта

Адаптивная/Респосивная верстка

WordPress CMS

WooCommerce

Взаимодействие с командой

Умение слушать и понимать вкусы и предпочтение заказчика

Разработка лендинга

Разработка корпоративного сайта

Разработка интернет магазина

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Что я могу предложить:Опыт работы: Работаю с закачиками на фрилансбиржах и других площадках с 2017 года