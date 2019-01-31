Woldie

Дмитрий Старченко Woldie

 
27 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад

Я веб-программист, который занимается фронтенд стороной сайтов. Я целеустремлен и стремлюсь к улучшению своих навыков. Моя цель - достичь вершины веб-разработки и к этому я иду каждый день. Книги, проекты, документации, заказы, курсы - это все маленькие шажки, которые делают меня лучше. Я совершенствую качество кода, изучаю новые инструменты, расширяю базу знаний. Ведь несмотря на наличие опыта, всегда есть что-то новое.

Я рад работать над творческими проектами и не боюсь трудностей. Если у вас есть проблемы, приходите и мы их решим.

email: [email protected]

telegram: @wvfang

Навыки:

  • HTML/CSS/JS
  • SASS/LESS
  • PUG
  • jQuery
  • Gulp
  • Оптимизация сайта
  • Адаптивная/Респосивная верстка
  • WordPress CMS
  • WooCommerce
  • Взаимодействие с командой
  • Умение слушать и понимать вкусы и предпочтение заказчика
Что я могу предложить:
  • Разработка лендинга
  • Разработка корпоративного сайта
  • Разработка интернет магазина
  • Внесение правок
Опыт работы: Работаю с закачиками на фрилансбиржах и других площадках с 2017 года