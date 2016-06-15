Назар Васильевич WolfKatanaWolfKatana
28 летУкраина/Ивано-Франковск
10 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Веб студия connect.if.ua
Здравствуй читатель. Наша веб студия занимаеться разработкой сатой, програмного обеспечения, 3d моделлирования и другими работами для продвижения Вашего бизнеса.
Сайты делаем на популярных cms Wordpress, Joomla, OpenCart
а также на фреймворке Laravel - для сложных проектов.
В команде более 10 человек что гарантирует Вам то, что для каждой детали Вашего проекта будет уделятся максимальное усилилие.
Заказывйте разработку у нас на даном сервисе, мы гарантируем нихкую цену и максимально качество которое сможем предоставить для Вас.