Хочешь сделать что то хорошо - передай профессионалу!

Оказываемые услуги:

-SMM(VK, OK, FB, MyTarget)

-Контекстная реклама

-Размещение на рекламных площадках

Что Вы получите при работе со мной:

-100% соответствие сроков, выполнение работ без задержки

-Гарантированное качество работы

-Спокойствие и уверенность в выполнении работ

-Не "кусающиеся" расценки

Что необходимо от Вас:

-Адекватность

-Чёткое ТЗ

-"Экологичная" ниша

В данной сфере я работаю чуть больше года, потому и являюсь молодым специалистом с очень высоким энтузиазмом. Неимоверно мотивирован сделать работу хорошо и получить максимальный результат. Имею 2-х летний опыт работы с инфобизнесом.