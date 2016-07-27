Хочешь сделать что то хорошо - передай профессионалу!
Оказываемые услуги:
-SMM(VK, OK, FB, MyTarget)
-Контекстная реклама
-Размещение на рекламных площадках
Что Вы получите при работе со мной:
-100% соответствие сроков, выполнение работ без задержки
-Гарантированное качество работы
-Спокойствие и уверенность в выполнении работ
-Не "кусающиеся" расценки
Что необходимо от Вас:
-Адекватность
-Чёткое ТЗ
-"Экологичная" ниша
В данной сфере я работаю чуть больше года, потому и являюсь молодым специалистом с очень высоким энтузиазмом. Неимоверно мотивирован сделать работу хорошо и получить максимальный результат. Имею 2-х летний опыт работы с инфобизнесом.
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