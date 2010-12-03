Wonder-Land

Очень понравилось сама тематика поставленного задания и подход заказчика к нему. Со Светланой приятно сотрудничать, оплата производится моментально. Что еще подкупает, так это то, что заказчик прекрасно понимает, что именно ему нужно, а с таким работать всегда одно удовольствие!