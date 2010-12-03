Нужно забить товар( детские товары и описание брендов). Опыт по детским товарам и печатной продукции. Два разных сайта. Товар заноситьс прайсов , описание по примеру http://wonder-land.msk.ru/ рекомендуемые источники укажу. К рерайту добавить нужно фото. Возможно постоянное сотрудничество.
Действие аккаунта приостановлено!
- Копирайтинг21 заявкаЗакрыт13 лет назад
Кореектировка и написание сео текста для главной страницы http://wonder-land.msk.ru/.Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад
http://wonder-land.msk.ru/ Нужен опытный человек для написания грамотного продающего и красивого текста для забивки товара на сайт ин-магазина. Тексты рерайт без фотографий.Описание должно быть достаточно подробным,объясняющим.Желателен опыт работы с детскими товарами. Пишите свои расценки за позицию.Копирайтинг1 исполнительЗавершен13 лет назад
Необходимо сделать рерайт для интернет магазина в количестве 500 описаний к различным товарам. Каждая статья должна включать в себя 4 пункта: 1) Не менее 1000 символов 2) SEO-rлючи 3) Перелинковка 4) Постинг по социальным закладкам".Копирайтинг1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Отзывы фрилансеров
$1
10 баллов
13 лет назад
Грамотное ТЗ, своевременная оплата. Общаться легко и приятно. Сотрудничать с ней – одно удовольствие. В конце работы приятной неожиданностью стала премия. Всем рекомендую.
Ответный отзыв
Замечательный исполнитель!!!!Очень ответственный и скурпулезный, подходит ко всему с большой отдачей, подсказывает моменты, на которые я и не обратила внимание(и даже не догадывалась об этом)!!!Мне очень понравилась работа Марины,надеюсь на продолжительное взаимовыгодное сотрудничество!!! Еще раз спасибо!!! Всем рекомендую!!!
$6
10 баллов
13 лет назад
Очень понравилось сама тематика поставленного задания и подход заказчика к нему. Со Светланой приятно сотрудничать, оплата производится моментально. Что еще подкупает, так это то, что заказчик прекрасно понимает, что именно ему нужно, а с таким работать всегда одно удовольствие!
Ответный отзыв
Спасибо большое за максимально быструю и качественную работу!!!! Все очень понравилось!