Wonder-Land

Света Максименко Wonder-Land

 
42 годаРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Наполнение сайта (рерайт+фото)

    Нужно забить товар( детские товары и описание брендов). Опыт по детским товарам и печатной продукции. Два разных сайта. Товар заноситьс прайсов , описание по примеру http://wonder-land.msk.ru/ рекомендуемые источники укажу. К рерайту добавить нужно фото. Возможно постоянное сотрудничество.

    Копирайтинг21 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Наполнение детского интернет магазина

    http://wonder-land.msk.ru/ Нужен опытный человек для написания грамотного продающего и красивого текста для забивки товара на сайт ин-магазина. Тексты рерайт без фотографий.Описание должно быть достаточно подробным,объясняющим.Желателен опыт работы с детскими товарами. Пишите свои расценки за позицию.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Приватно для Mar-Ig

    Необходимо сделать рерайт для интернет магазина в количестве 500 описаний к различным товарам. Каждая статья должна включать в себя 4 пункта: 1) Не менее 1000 символов 2) SEO-rлючи 3) Перелинковка 4) Постинг по социальным закладкам".

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
m1r1am
Марина 
43 годаУкраина
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
3 отзыва
$1
10 баллов
13 лет назад
Наполнение детского интернет магазина
Грамотное ТЗ, своевременная оплата. Общаться легко и приятно. Сотрудничать с ней – одно удовольствие. В конце работы приятной неожиданностью стала премия. Всем рекомендую.
Замечательный исполнитель!!!!Очень ответственный и скурпулезный, подходит ко всему с большой отдачей, подсказывает моменты, на которые я и не обратила внимание(и даже не догадывалась об этом)!!!Мне очень понравилась работа Марины,надеюсь на продолжительное взаимовыгодное сотрудничество!!! Еще раз спасибо!!! Всем рекомендую!!!
Ответный отзыв
Lettre
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
год назад
$6
10 баллов
13 лет назад
Сео текст для главной страницы
Очень понравилось сама тематика поставленного задания и подход заказчика к нему. Со Светланой приятно сотрудничать, оплата производится моментально. Что еще подкупает, так это то, что заказчик прекрасно понимает, что именно ему нужно, а с таким работать всегда одно удовольствие!
Спасибо большое за максимально быструю и качественную работу!!!! Все очень понравилось!
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