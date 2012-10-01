Контент-менеджер, копирайтер

Контент-менеджер, копирайтер

Опыт работы: 1 год

Образование: Высшее (специалист)

ОБРАЗОВАНИЕ:

Севастопольский городской гуманитарный университет, филологический факультет, специализация: «Украинский язык и литература. Русский язык и литература».

ЖЕЛАЕМЫЙ ГРАФИК РАБОТЫ:

Удаленно (полный рабочий день, свободный график)

ОПЫТ РАБОТЫ:

ООО «ZABUGOR.COM» (сентябрь 2009 – декабрь 2010)

Контент-менеджер и администратор сети туристических сайтов

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ:

• Наполнение контентом сайтов (подбор, редактирование, обновление и загрузка контента на сайты, рерайтинг и копирайтинг)

• Поиск и оптимизация информации по профилю компании

• Организация электронной рассылки

• Мониторинг посещаемости

• Продвижение web-сайтов в сети Интернет (Работа с Google AdWords, Яндекс.Директ, регистрация в поисковиках, размещение web-сайтов в каталогах и рейтингах, размещение предложений на досках объявлений)

• Работа в команде

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ЗНАНИЯ:

Языки: Русский (отлично), Украинский (отлично), Английский (хорошо)

ПК: Windows, Word, Excel, PowerPoint, Access, Adobe PhotoShop.

Internet-технологии: HTML (базовый), CSS (базовый)

Личные качества: быстро учусь, ответственность, коммуникабельность, умение работать в команде.