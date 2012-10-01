Контент-менеджер, копирайтер
Опыт работы: 1 год
Образование: Высшее (специалист)
ОБРАЗОВАНИЕ:
Севастопольский городской гуманитарный университет, филологический факультет, специализация: «Украинский язык и литература. Русский язык и литература».
ЖЕЛАЕМЫЙ ГРАФИК РАБОТЫ:
Удаленно (полный рабочий день, свободный график)
ОПЫТ РАБОТЫ:
ООО «ZABUGOR.COM» (сентябрь 2009 – декабрь 2010)
Контент-менеджер и администратор сети туристических сайтов
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ:
• Наполнение контентом сайтов (подбор, редактирование, обновление и загрузка контента на сайты, рерайтинг и копирайтинг)
• Поиск и оптимизация информации по профилю компании
• Организация электронной рассылки
• Мониторинг посещаемости
• Продвижение web-сайтов в сети Интернет (Работа с Google AdWords, Яндекс.Директ, регистрация в поисковиках, размещение web-сайтов в каталогах и рейтингах, размещение предложений на досках объявлений)
• Работа в команде
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ЗНАНИЯ:
Языки: Русский (отлично), Украинский (отлично), Английский (хорошо)
ПК: Windows, Word, Excel, PowerPoint, Access, Adobe PhotoShop.
Internet-технологии: HTML (базовый), CSS (базовый)
Личные качества: быстро учусь, ответственность, коммуникабельность, умение работать в команде.