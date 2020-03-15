WonderWillson

Михаил Сергеев WonderWillsonWonderWillson
25 летРоссия/Москва
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Сайт под ключ быстро качественно и недорого
Здравствуйте, меня зовут Михаил и последние год я занимаюсь исключительно
веб-дизайном и разработкой простых проектов и интернет-магазинов под ключ.
Сайт под ключ это услуга где я лично с нуля рисую дизайн,
верстаю сайт, подключаю необходимые формы, настраиваю системы оплаты,
оптимизирую SEO, вывожу сайт в поисковики и при необходимости настравиваю рекламу.
С моим сайтом вы можете ознакомится здесь,
там представлены некоторые работы:
Комерчиские сайты на Тильда:
-Telegram @web.point.studio
-Email [email protected]
Спасибо!
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