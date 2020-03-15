WonderWillson

Сайт под ключ быстро качественно и недорого

Здравствуйте, меня зовут Михаил и последние год я занимаюсь исключительно

веб-дизайном и разработкой простых проектов и интернет-магазинов под ключ.

Сайт под ключ это услуга где я лично с нуля рисую дизайн,

верстаю сайт, подключаю необходимые формы, настраиваю системы оплаты,

оптимизирую SEO, вывожу сайт в поисковики и при необходимости настравиваю рекламу.

С моим сайтом вы можете ознакомится здесь,

там представлены некоторые работы:

-http://ex-page.tilda.ws/

Комерчиские сайты на Тильда:

- https://myfitworld.ru/

- https://logomachine.ru/

- https://my.gr.kiev.ua/smart

-Telegram @web.point.studio

-Email [email protected]

Спасибо!