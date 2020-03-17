Здравствуйте!Меня зовут Иван С, и я готов выполнить Ваш заказ в нашей уютной домашней студии Johnny’s Pictures!Дружу с Adobe Premiere и After Effects. Опыт в данной сфере - 3 года. Гарантирую креативность и выполнение работы в указанные сроки на хорошем уровне. Я буду учитывать ВСЕ Ваши пожелания и вносить правки до тех пор, пока мы все не останемся довольны. А чтобы понять подходим мы друг другу или нет, бесплатно сделаю тестовое видео. Я сотрудничал с такими каналами как например BLONDEMAGICIAN(11тыс), LoftMagic(13,9тыс) и BuilderTV(346тыс)Посмотрите здесь мои лучшие работы:https://m.youtube.com/playlist?list=PLhZkj2qsqkSLDKDSHszG66cM0gjfUS3dEСвяжитесь со мной для обсуждения деталей:Telegram: @WonecEmail: [email protected]: siiidInstagram: won.ecА здесь Вы можете посмотреть мои более ранние проекты:https://m.youtube.com/playlist?list=PLhZkj2qsqkSJk7Q8RvyVOLKwX4k7O50SDБуду рад сотрудничеству!