Здравствуйте! Меня зовут Вадим, я занимаюсь веб-дизайном.
Буду рад предложить Вам свои услуги по созданию дизайна для вашего сайта.
Специализация:
Разработаю уникальный и современный дизайн любого сайта (интернет-магазин, сайт-визитка, корпоративный сайт, сайт портфолио, landing page) с учетом всех ваших предпочтений и пожеланий.
Коммуникация:
Всегда на связи, заказчиков не подвожу. Работаю быстро. Адекватен. Открыт для общения и обсуждения любых вопросов.
Нужно для заказа:
Максимально полная информация о Вашем проекте значительно ускорит работу.
1. Текстовое задание для работы
2. Материалы, которые хотели бы видеть на своем сайте (изображения, иконки, текст).
3. Логотип в векторе или PNG (если есть)
4. Примеры сайтов, дизайн которых Вам нравится.
5. Примеры сайтов, дизайн которых Вам НЕ нравится.
6. Структура сайта – какие страницы / блоки нужны.
7. Предпочитаемая цветовая палитра – какие цвета желательно использовать, а какие нет.