Дизайн сайта

Здравствуйте! Меня зовут Вадим, я занимаюсь веб-дизайном.

Буду рад предложить Вам свои услуги по созданию дизайна для вашего сайта.

Специализация:

Разработаю уникальный и современный дизайн любого сайта (интернет-магазин, сайт-визитка, корпоративный сайт, сайт портфолио, landing page) с учетом всех ваших предпочтений и пожеланий.

Коммуникация:

Всегда на связи, заказчиков не подвожу. Работаю быстро. Адекватен. Открыт для общения и обсуждения любых вопросов.

Нужно для заказа:

Максимально полная информация о Вашем проекте значительно ускорит работу.

1. Текстовое задание для работы

2. Материалы, которые хотели бы видеть на своем сайте (изображения, иконки, текст).

3. Логотип в векторе или PNG (если есть)

4. Примеры сайтов, дизайн которых Вам нравится.

5. Примеры сайтов, дизайн которых Вам НЕ нравится.

6. Структура сайта – какие страницы / блоки нужны.

7. Предпочитаемая цветовая палитра – какие цвета желательно использовать, а какие нет.