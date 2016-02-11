Woolen

Алексей Woolen

 
44 годаРоссия/Красноярск
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Видеоролики - баннеры - наружная реклама - полиграфия - брендинг

Более 10 лет в рекламе Начинал с видеороликов и графики, затем начал работать и для печати. К срокам отношусь серьезно. Портфолио можно посмотреть на deviz.me Всегда открыт для новых интересных проектов!

Портфолио
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