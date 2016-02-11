Видеоролики - баннеры - наружная реклама - полиграфия - брендинг
Более 10 лет в рекламе Начинал с видеороликов и графики, затем начал работать и для печати. К срокам отношусь серьезно. Портфолио можно посмотреть на deviz.me Всегда открыт для новых интересных проектов!
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Портфолио
- Ролик апарт-отеля «Парк Сити»189 просмотров
- Масленичный разгуляй166 просмотров
- Ролик для «Пятерочки»159 просмотров
- Старинная карта192 просмотра
- Ролик про биомороженое171 просмотр
- Ролик ЖК «Уютный дом»162 просмотра
- Ролик для банка «Восточный»185 просмотров
- Ролик строительной компании150 просмотров
- Ресторан «Хозяин тайги»191 просмотр
- Масленичный разгуляй358 просмотров
- Мультиклуб «Плазма Холл»160 просмотров
- Билборд «Беседки для пикников»198 просмотров