Видеоролики - баннеры - наружная реклама - полиграфия - брендинг

Более 10 лет в рекламе Начинал с видеороликов и графики, затем начал работать и для печати. К срокам отношусь серьезно. Портфолио можно посмотреть на deviz.me Всегда открыт для новых интересных проектов!