Wordodin

Всеволод Wordodin

 
50 летУкраина/Киев
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Мастерски знаю свое дело! Результат гарантирован!

Я  помощник в решении ваших  вопросов!

Владею свободно языками, такими как  английский, немецкий, французский, испанский.

Дополнительно изучаю другие языки.

Имею огромный опыт работы с текстом, набор текстов, перевод текстов, редактура, транскрибирование.

Обязательно провожу анализ текста на уникальность. Большой опыт написания статей четко по заданной теме.

Выполнение заказов в кратчайшие сроки, за приятную стоимость.

Буду рад, выполнить ваш проект.

Написание статей