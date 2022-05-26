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Я помощник в решении ваших вопросов!
Владею свободно языками, такими как английский, немецкий, французский, испанский.
Дополнительно изучаю другие языки.
Имею огромный опыт работы с текстом, набор текстов, перевод текстов, редактура, транскрибирование.
Обязательно провожу анализ текста на уникальность. Большой опыт написания статей четко по заданной теме.
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