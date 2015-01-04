Дешевые сайты для дорогих клиентов

Наша компания занимается созданием сайтов не так давно, но благодаря низким ценам и высокому качеству предоставляемых услуг уже успела завоевать признание в нескольких городах России (Ярославль, Кемерово).

- Сайт-визитка - от 3.000 рублей. Сроки - от 1 до 3 дней

- Сайт для бизнеса - от 7.900 рублей. Сроки - от 3 до 7 дней

- Сайт - максимальный - от 15.000 рублей. Сроки - от 5 до 10 дней

Что Вы получите в результате сотрудничества с нами, почему так дешево, отзывы о наших услугах и вообще все, что касается нашей веб-студии, узнавайте на нашем сайте:

http://kemerovo.servsite.ru/