WorkTu

Надежда WorkTu

 
37 летРоссия/Екатеринбург
5 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Буду Вам полезна:

Графический дизайн, создаю:

* Логотипы

* Визитки

* Листовки, плакаты

* Фирменный стиль

Вкусно оформлю:

* профиль в Instagram

* сообщество в VK

Обтравка фото для интенет-магазинов.

Личный помощник:

  • Сформирую базу лучше CRM
  • Разложу Excel по полочкам и заставлю его работать на Вас.
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недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
paytrend
Антон 
35 летЧехия
12 лет в сервисе
Был
год назад
$5
7 баллов
5 лет назад
Написание текстов по строительной тематике
Все хорошо
Всё хорошо
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