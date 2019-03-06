Буду Вам полезна:
Графический дизайн, создаю:
* Логотипы
* Визитки
* Листовки, плакаты
* Фирменный стиль
Вкусно оформлю:
* профиль в Instagram
* сообщество в VK
Обтравка фото для интенет-магазинов.
Личный помощник:
- Сформирую базу лучше CRM
- Разложу Excel по полочкам и заставлю его работать на Вас.
Действие аккаунта приостановлено!
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$10
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Портфолио
- Разработка логотипа и макета визитной карточки.281 просмотр
Отзывы заказчиков
$5
7 баллов
5 лет назад
Ответный отзыв
Всё хорошо