Разработка и продвижение сайта

Только профессиональное выполнение работы.

Создание сайта с нуля, под ваши индивидуальные задачи.

Вы получаете целостный продукт полностью оптимизированный для поисковых систем а не просто пустой сайт из 4х страниц.

Этапы работ:

1. сбор семантического ядра сайта. ( уже на этом этапе можно делать первые прогнозы о рекламном бюджете который будет необходим) Каждый этап обязательно утверждается с сзаказчиком.

2. Дизайн. Полностью уникальный дизайн под Вас. без шаблонов сайт полностью уникален. От вас требуется минимальное понимание того каким вы хотите видеть Ваш будущий сайт.

3. Верстка. непосредственно создание сайта уже по утвержденному дизайну, с обязательным тестированием всех разделов, оптимизацией страниц сайта под рекламные компании в соответствии с семантическим ядром, создание дополнительных страниц под СЕО продвижение.

4. Подключение необходимых каналов связи и аналитики ( Битркс24, AmoSRM, 1C, Месседжеров, форм связи ) на этом этапе сайт почти готов.

5. Подключение дополнительных плагинов. и расширений.

В результате вы получаете действительно целостный продукт с которым приятно работать не только вашим сотрудникам, но и клиентам которые еще не раз вернуться на Ваш сайт