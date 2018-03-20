Work_viki

Виктория Work_viki

 
30 лет
7 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Специальные навыки

Базовые знания компьютерных навыков и языков:

C ++, Java, C #, Pascal, Basic, Kомпас, Matlab, Delphi, JavaScript, Visual Basic, 1С, SQL, Prolog, Unity Pro, Unity 3D, TRACE MODE, Microsoft Visual Studio.

Опыт на практике: проектирование баз данных, компьютерное математическое моделирование, создание электронных документов, разработка

веб-сайтов, программного обеспечения и алгоритмов.

Иностранные языки: English, Intermediate

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Отзывы заказчиков

AlekseyBannikov
Алексей 
52 года
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
$5
10 баллов
7 лет назад
Проверка почты (100 аккаунтов), ответ на входящие
Спасибо за оперативную и качественную работу! Рекомендую как внимательного и ответственного исполнителя.
Грамотное и четкое ТЗ, быстрая проверка и моментальная оплата. Было приятно сотрудничать :-)
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