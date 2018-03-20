Специальные навыки
Базовые знания компьютерных навыков и языков:
C ++, Java, C #, Pascal, Basic, Kомпас, Matlab, Delphi, JavaScript, Visual Basic, 1С, SQL, Prolog, Unity Pro, Unity 3D, TRACE MODE, Microsoft Visual Studio.
Опыт на практике: проектирование баз данных, компьютерное математическое моделирование, создание электронных документов, разработка
веб-сайтов, программного обеспечения и алгоритмов.
Иностранные языки: English, Intermediate
Действие аккаунта приостановлено!
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
7 лет назад
Спасибо за оперативную и качественную работу! Рекомендую как внимательного и ответственного исполнителя.
Ответный отзыв
Грамотное и четкое ТЗ, быстрая проверка и моментальная оплата. Было приятно сотрудничать :-)