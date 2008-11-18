Цель
Образование Программист, системный администратор
Высшее
[2000-2005] [Омский Государственный Технический Университет]
Факультет автоматизации, присвоена квалификация инженер по специальности «Автоматизированные системы обработки информации и управления»
Дипломный проект на тему «Автоматизированная система представления статистической отчетности по телекоммуникационным каналам связи».
Оценка: отлично
Профессиональный опыт [2002-2003] [ООО «Электронный портал»] [г. Омск]
Должность: Работник технической поддержки
Функции: Установка программного обеспечения (1С Налогоплательщик), обслуживание копировальной техники, настройка программного комплекса «Спринтер», настройка и прокладка ЛВС.
За период работы подключено более 1000 организаций
[2003-2005] [ООО «Электронный портал»] [г. Омск]
Должность: Руководитель отдела разработок
Функции: Руководитель проекта, разработка коммерческого ПО, баз данных, внедрение.
За период работы была внедрена система представления статистической отчетности по телекоммуникационным каналам связи для Федеральной службы государственной статистики и запушена в промышленную эксплуатацию;
[2005-2006] [ТОО «Павлодарский деревообрабатывающий завод»]
Должность: Системный администратор
Функции: Настройка/поддержка/прокладка локальной сети, серверов(FreeBSD, Windows Server 2000/2003), интернета, установка Windows 95/98/ME/NT4/2000/XP/2003, офисных приложений, офисной техники, закупка, сборка компьютеров и периферии. Настройка промышленного оборудования. Установка и настройка 1С. Консультация и обучение персонала.
[февр. 2006 – окт. 2006] [АО «Банк Каспийский» филиал «Ертiс» г. Павлодар]
Должность: Главный специалист БИТ
• Функции: Руководство сектором программного обеспечения. Организация бесперебойной работы системы автоматизации банковской деятельности. Сопровождение и разработка программного обеспечения для автоматизации банковской деятельности. Внедрение в банковское производство новых технологий и систем автоматизации. Аудит функционирования АБС и действий пользователей. Обслуживание серверного, коммуникационного оборудования банка, офисной техники и персональных компьютеров.
[ ноябрь 2006] [АО «Банк Каспийский» филиал «Ертiс» г. Павлодар]
Должность: Начальник отдела БИТ
• Функции: Обеспечение защиты информации автоматизированной системы банка, разделение и назначение прав пользователей системы. Обслуживание автоматизированной банковской системы (БИСквит), разработка нестандартных приложений для внутренних нужд банка. Распределение прав доступа к АБС согласно служебным обязанностям пользователей. Поддержание работоспособности системы удаленного доступа клиентов к обслуживанию расчетных счетов (система "Клиент-Банк"), формирование клиентских комплектов и их установка на стороне клиента.
Разработка и внедрение СУО “Быстрая Очередь”
Знание языков Английский язык (чтение документации)
Знание языков программирования С++, C#, Pascal, SQL
Знание средств разработки Microsoft Visual Studio .NET 2003/2005 , Borland Builder C++, Borland Delphi
Телефон 87051884922
Электронная почта: [email protected]