Цель

Образование Программист, системный администратор

Высшее

[2000-2005] [Омский Государственный Технический Университет]

Факультет автоматизации, присвоена квалификация инженер по специальности «Автоматизированные системы обработки информации и управления»

Дипломный проект на тему «Автоматизированная система представления статистической отчетности по телекоммуникационным каналам связи».

Оценка: отлично

Профессиональный опыт [2002-2003] [ООО «Электронный портал»] [г. Омск]

Должность: Работник технической поддержки

Функции: Установка программного обеспечения (1С Налогоплательщик), обслуживание копировальной техники, настройка программного комплекса «Спринтер», настройка и прокладка ЛВС.

За период работы подключено более 1000 организаций

[2003-2005] [ООО «Электронный портал»] [г. Омск]

Должность: Руководитель отдела разработок

Функции: Руководитель проекта, разработка коммерческого ПО, баз данных, внедрение.

За период работы была внедрена система представления статистической отчетности по телекоммуникационным каналам связи для Федеральной службы государственной статистики и запушена в промышленную эксплуатацию;

[2005-2006] [ТОО «Павлодарский деревообрабатывающий завод»]

Должность: Системный администратор

Функции: Настройка/поддержка/прокладка локальной сети, серверов(FreeBSD, Windows Server 2000/2003), интернета, установка Windows 95/98/ME/NT4/2000/XP/2003, офисных приложений, офисной техники, закупка, сборка компьютеров и периферии. Настройка промышленного оборудования. Установка и настройка 1С. Консультация и обучение персонала.

[февр. 2006 – окт. 2006] [АО «Банк Каспийский» филиал «Ертiс» г. Павлодар]

Должность: Главный специалист БИТ

• Функции: Руководство сектором программного обеспечения. Организация бесперебойной работы системы автоматизации банковской деятельности. Сопровождение и разработка программного обеспечения для автоматизации банковской деятельности. Внедрение в банковское производство новых технологий и систем автоматизации. Аудит функционирования АБС и действий пользователей. Обслуживание серверного, коммуникационного оборудования банка, офисной техники и персональных компьютеров.

[ ноябрь 2006] [АО «Банк Каспийский» филиал «Ертiс» г. Павлодар]

Должность: Начальник отдела БИТ

• Функции: Обеспечение защиты информации автоматизированной системы банка, разделение и назначение прав пользователей системы. Обслуживание автоматизированной банковской системы (БИСквит), разработка нестандартных приложений для внутренних нужд банка. Распределение прав доступа к АБС согласно служебным обязанностям пользователей. Поддержание работоспособности системы удаленного доступа клиентов к обслуживанию расчетных счетов (система "Клиент-Банк"), формирование клиентских комплектов и их установка на стороне клиента.

Разработка и внедрение СУО “Быстрая Очередь”

Знание языков Английский язык (чтение документации)

Знание языков программирования С++, C#, Pascal, SQL

Знание средств разработки Microsoft Visual Studio .NET 2003/2005 , Borland Builder C++, Borland Delphi

Телефон 87051884922

Электронная почта: [email protected]