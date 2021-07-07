Услуги 3д визуализации интерьеров
Если Вам нужна качественная фотореалистичная визуализация интерьеров, с учетом освещения (дневного, вечернего/закат, искусственного) и реалистичности материалов, Вы обратились по адресу.
Работая со мной, Вы можете рассчитывать на:
1. Хорошее качество;
2. Приемлемые цены;
3. Обширная библиотека 3d моделей и текстур;
4. Всегда на связи в рабочее время;
5. Соблюдение оговоренных сроков;
Работаю в 3ds Max+Corona. Опыт работы: более 1 года. Буду рада сотрудничеству!
Портфолио
- Визуализация гостиной25 просмотров
- Визуализация спальни.24 просмотра
- Спальня в стиле современной неоклассики26 просмотров