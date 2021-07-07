Услуги 3д визуализации интерьеров

Если Вам нужна качественная фотореалистичная визуализация интерьеров, с учетом освещения (дневного, вечернего/закат, искусственного) и реалистичности материалов, Вы обратились по адресу.

Работая со мной, Вы можете рассчитывать на:

1. Хорошее качество;

2. Приемлемые цены;

3. Обширная библиотека 3d моделей и текстур;

4. Всегда на связи в рабочее время;

5. Соблюдение оговоренных сроков;

Работаю в 3ds Max+Corona. Опыт работы: более 1 года. Буду рада сотрудничеству!