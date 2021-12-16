Таргет Insta, VK, TikTok
- настройка рекламной кампании. Цель рекламной кампании оговаривается с клиентом
- создание и настройка рекламной кампании на целевую аудиторию
- создание дизайнерских рекламных баннеров (рекламный баннер, текст)
- подбор целевой аудитории
Реклама запускается из Вашего рекламного кабинета. Расходы за показы/клики/конверсии несете вы сами.
Мне понадобится доступ к рекламному кабинету.
Для запуска рекламы необходимо привязать рекламный кабинет к бизнес странице Facebook.
Фриланс услуга включает:
Подбор ЦА
Геотаргетинг
Выбор возраста
Выбор пола
Выбор интересов
Оптимизация рекламной кампании
Анализ посадочной страницы
Консультация
Действие аккаунта приостановлено!