Таргет Insta, VK, TikTok

- настройка рекламной кампании. Цель рекламной кампании оговаривается с клиентом

- создание и настройка рекламной кампании на целевую аудиторию

- создание дизайнерских рекламных баннеров (рекламный баннер, текст)

- подбор целевой аудитории

Реклама запускается из Вашего рекламного кабинета. Расходы за показы/клики/конверсии несете вы сами.

Мне понадобится доступ к рекламному кабинету.

Для запуска рекламы необходимо привязать рекламный кабинет к бизнес странице Facebook.

Фриланс услуга включает:

Подбор ЦА

Геотаргетинг

Выбор возраста

Выбор пола

Выбор интересов

Оптимизация рекламной кампании

Анализ посадочной страницы

Консультация