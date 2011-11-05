Writeboss

Артемий Writeboss

 
42 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Копирайтер со стажем

Владею 29-ю тематиками:

Экономика,

Бизнес,

Финансы,

Политика,

Психология,

Саморазвитие,

Личностный рост,

Высокие технологии,

ИТ,

Интернет,

Раскрутка и Продвижение,

Образование,

Иностранные языки,

Авто,

Недвижимость,

Сайтостроительство,

Оптимизация,

Социальные сети,

Контекстная реклама,

SMM,

SMO,

Forex,

Трейдинг,

Инвестирование,

Заработок в сети,

Копирайтинг,

Маркетинг,

ПИ-АР,

Карьера.

Копирайтинг
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга