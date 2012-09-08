Writing_Rewriti

Валерия Ермолина Writing_Rewriti

 
30 летУкраина/Мелитополь
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад

Приветствую!

Занимаюсь написанием текстов которые радуют меня и моих заказчиков.

Самое важное для меня - это креативность, логика изложения, точность и достоверность. Я всегда слежу за тем, чтобы текст был понятен, интересен и лёгок в прочтении.

Мои преимущества:

- Интересные, яркие, легкие и грамотные тексты.

- Выполнение работ в поставленные сроки.

Обращайтесь!

С уважением,

Валерия

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