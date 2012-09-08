Приветствую!

Занимаюсь написанием текстов которые радуют меня и моих заказчиков.

Самое важное для меня - это креативность, логика изложения, точность и достоверность. Я всегда слежу за тем, чтобы текст был понятен, интересен и лёгок в прочтении.

Мои преимущества:

- Интересные, яркие, легкие и грамотные тексты.

- Выполнение работ в поставленные сроки.

Обращайтесь!

С уважением,

Валерия