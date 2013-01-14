Wsewolod

Всеволод Wsewolod

 
55 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Детская электронная библиотека

    $50

    Сайт создан на CMS Drupal v 7.18 надо доработать, установить соответствующие модули сделав сайт похожим на Флибусту. Цена вопроса, качество, гарантии. Жду ваших предложений! Т.е. сделать возможность добавления книг по авторам с выводом в ...

    Drupal
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

braveheart
Александр 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
$50
10 баллов
12 лет назад
Детская электронная библиотека
Drupal
Оплата своевременна, общительность, желание строить сайтисключительно на друпал :) Как такое не будет располагать к себе?
Заказ на доработку дополнительных функций сайта выполнен. Все пожелания учтены. Все было сделано на отлично. Александр Спасибо Огромное.
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