Сайт создан на CMS Drupal v 7.18 надо доработать, установить соответствующие модули сделав сайт похожим на Флибусту. Цена вопроса, качество, гарантии. Жду ваших предложений! Т.е. сделать возможность добавления книг по авторам с выводом в ...