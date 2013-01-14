Доброго дня. Нужны несколько качественный статей. 3-4 для начала. Рерайтинг. На тему Детской литературы, детского детектива, для сайта Детской электронной библиотеки.
Копирайтинг25 заявок
Закрыт
12 лет назад
Доброго дня. Нужны несколько качественный статей. 3-4 для начала. Рерайтинг. На тему Детской литературы, детского детектива, для сайта Детской электронной библиотеки.
Сайт создан на CMS Drupal v 7.18 надо доработать, установить соответствующие модули сделав сайт похожим на Флибусту. Цена вопроса, качество, гарантии. Жду ваших предложений! Т.е. сделать возможность добавления книг по авторам с выводом в ...