Копирайтер/рерайтер

Добрый день!

Позвольте представиться: меня зовут Сергиенко Роман, и я отличный специалист по написанию интересного, яркого, сочного, и самое главное – продающего контента для коммерческих сайтов.

Главной профессиональной ЦЕННОСТЬЮ считаю пользу, принесенную читателям и бизнесу, ЦЕЛЬЮ – искренний интерес клиентов к Вашей компании, аМИССИЕЙ – просвещение и объединение людей!

По образованию экономист и технарь (технологии машиностроения). Но чувствую себя комфортно и во многих других направлениях.

Можно много тысяч знаков рассуждать о важности и нужности качественного и увлекательного контента для любого сайта, о важности качества продающих текстов, но я предпочитаю краткость, ибо краткость, как известно, сестра таланта.

Не буду отнимать Ваше время описанием компетенций, опыта и предыдущих мест работы (но если Вам будет интересно – пожалуйста, секретов нет), просто дам ссылку на сайт последней компании-работодателя: http://nalog-nalog.ru./