Здравствуйте!!! Предлогаю вам специалиста, который сделает вам качественный сайт.Опыт работы составляет более 3-х лет.Лендиг за неделю!

Здравствуйте!!!Предлогаю вам специалиста, который сделает вам качественный сайт.Опыт работы составляет более 3-х лет.Специалист сделает вам лендинг за неделю! Также специалист качественно сделает смысловую упаковку вашего бизнеса, так что сайт будет продавать, а не существовать для «галочки». Вытащит вам такие смыслы, о которых вы даже не думали. Что входит в стоимость: 1. Выяснения типа трафика и задач сайта, сбор всей информации о вашем бизнесе и анализ аудитории. 2. Анализ конкурентов и составление карты клиентов, возьмём лучшие фишки у каждого и добавим их в ваш сайт.3. Анализ целевой аудитории.Узнаем главные боли клиента, его путь и интересы, зацепим их дизайном и текстами.4. Делаем смысловую упаковку и вытаскиваем самые кричащие смыслы, утверждаем смысловой прототип. 5. Дизайн макет сайта 6. Сборка сайта на платформе Tilda 7. Подключение домена, AmoCRM и Google Analitycs и Яндекс Метрики