Работаю быстро, качественно благодаря опыту работы. Выполняю дополнительные требования заказчика, помогу советом. Обращайтесь.

Профессиональные навыки: настройка удаленного сервера как на unix (linux, freebsd) системах так и на windows server, установка и настройка всего необходимого софта и сервисов, работы по улучшению защиты от ддос и взломов (iptables, брандмауэр и прочее).

Поднятие сайтов и интернет магазинов любых сложностей на всех популярных движках: Joomla, DLE, WordPress, Drupal, OpenCart, Virtuemart и т.д. Установка, настройка популярных движков форумов (IPB, PHPbb) + написание плагинов, а также все прочие работы связанные с указанными выше CMS и не только.

Знание PHP, JavaScript, AJAX, HTML+ css.

Опыт работы: более 6 лет в IT сфере, начиная от верстки простых страниц до поднятие серверного оборудования и системы для крупной компании и участие в разработке популярной онлайн игры. Значительный опыт в работе с различными CMS, в том числе и редкими.

Личные качества: Большая ответственность, всегда взвешиваю свои силы и не берусь за то что не смогу выполнить в обговоренные сроки. Онлайн с 11 утра до 3 ночи по МСК, а также возможность связаться по мобильному телефону. Дружественность, доброта.

Дополнительно: Всегда рассчитываю свои силы и не берусь за заказы которые не в состоянии выполнить в обговоренные сроки, потому работая со мной вы можете быть уверенны в выполненной работе в срок.