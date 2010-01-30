CSS 2.1, 3.0, XHTML 1.0 Transional/Strict, jQuery, MooTools, Photoshop (нарезка, доводка, гламур). И вообще я добрых дел мастер:). ICQ 359285111

Подробнее:

- валидная грамотная чистая незадроченная верстка дивами (div), с применением таблиц только там где это действительно нужно. Минимум тэгов и стилей, максимум контента.

- 2-х/3-х/4-х колоночные макеты фиксированные и резина, как свои наработки и так чужие css frameworks.

- кроссбраузерность (IE + Safari + Firefox + Opera + Chrome + Konqueror) + хаки и conditional comments там где нужно.

- тестирование и ускорение работы сайта путем оптимизации PNG/стилей/скриптов

- внедрение микроформатов hCard\XFN и прочей семантики

- прикрутка плагинов/спецэффектов/тулзов и прочих web2.0 - ных спецэфектов:)

- фотошоп на уровне порезать\довести\загламурить\оптимизировать for Web и прочие приблуды. На пальцах могу рассказать чем jpeg отличается от PNG и почему иногда GIF лучше не юзать:). Художественных школ не заканчивал скажу честно, и сам "с нуля супер-крутые дизы не рисую", но приклеить\соеденить\пришить одно к другому подогнав по цвету и сделать так чтобы было красиво могу:).