Мы команда предпринимателей из Украины, Штатов, Европы и Азии, создали XFARM чтобы объединить под своим началом молодые и перспективные проекты из разных отраслей с целью их популяризации, выхода на новые рынки и увеличения продаж.

Мы преследуем не только коммерческие цели, но и социальные. Как настоящие патриоты своей страны мы хотим создать экосистему для украинских стартапов, позволяющую предпринимателям создавать и развивать их проекты.Наша страна богата умными, талантливыми и креативными людьми, а наш сервис призван помочь им в полной мере реализовать свой потенциал. Мы несем в себе опыт, знания, практики, работающие инструменты и капитал, позволяющие превратить сегодняшний стартап в завтрашний работающий бизнес.