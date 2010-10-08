Архітектурні проекти, дизайн інтер'єрів, візуалізація, іллюстрація

Знання мов:

Українська – рідна

Російська – вільно

English – intermediate

Польська – вільне розуміння

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ОСВІТА

Державний Університет «Львівська Політехніка», Львів 1993-1999

Кваліфікація: Архітектура будівель та споруд

Спеціалізація: Містобудування

Звання: Спеціаліст

Київська Заочна Художня Школа, Київ 1991-1992

Квалификація: Художник з реклами, декоратор оформлювач

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ДОСВІД РОБОТИ

2007-2009

Головний Архітектор Архітектурне Бюро «ХІІ» Смаль-Стоцького,15 Львів 2009-2010

2007-2009

Архітектор (Керівник групи) ТОВ «Сіферт Київ» Ірининська 24/5 Київ 2007-2009

Проекти: Офісна Будівля, вул. Набережно-Хрещатицька, Київ

Площа проекту 40 000m2 09/2008

Багатофункційний бізнес-центр

з готелем та підземним паркінгом пл. Свободи, Харків

(1 місце в конкурсі) 08/2008-09/2008

Готель “SOFITEL”, вул. Лютеранська, Київ

Площа проекту 30 000m2 10/2007-08/2008

“ВИДУБИЧІ” Багатофункційний бізнес-центр

з готелем та паркінгом, Київ

Площа проекту 450 000m2 06/2007-09/2007

Житловий Комплекс, вул. Шевченка, Львів

Площа проекту 299 000m2 02/2007-05/2007

Виконання креслень та презентаційних матеріалів відповідно до ідей автора (Джона Сіферта)

та узгодження креслень у відповідності до діючих в Україні будівельних норм на стадіях «ПП» та «П»

2005-2007

Архітектор, Дизайнер Інтер'єрів Приватна практика, Київ-Львів 2005-2007

Проекти: Відпочинковий комплекс, Львівська обл. 05/2006-07/2006

Житлові будинки, Львівська обл 2006

Дизайн інтер’єрів бутіків “Arena-City”, “Arena-Class” 06/2005-05/2006

Ескізний проект, Робочий проект

2004-2005

Архітектор ТзОВ «Комфорт-Сервіс» вул..Щирецька 3, Львів 2004-2005

Проекти: Мотельний комплекс, Львівська обл. 05/2005

Багатоповерхові житлові будинки, Ужгород, Тернопіль 04/2005-05/2005

Блокована котеджна забудова, Львівська обл. 09/2004-03/2005

Ескізний проект, Робочий проект

2001-2004

Архітектор ТзОВ«BEEM Будсервіс», пр.Чорновола 53, Львів 2001-2004

Проекти: Виробнича будівля для компанії ВЕЕМ 09/2003-12/2003

Бізнес-Центр компанії «Галка» (участь у внутрішньому конкурсі) 10/2002-11/2002

Реконструкція житла під офісні приміщення, Львів 05/2002-07/2002

Ескізний проект, Робочий проект

2000-2001

Архітектор ТзОВ «ІЗОК» вул.Антоновича 31 , Львів 2000-2001

Проекти: Промислова будівля для ТзОВ «ІЗОК»

Ескізний проект, Робочий проект