Игорь Ковалык XII_ArchitectsXII_Architects
Знання мов:
Українська – рідна
Російська – вільно
English – intermediate
Польська – вільне розуміння
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ОСВІТА
Державний Університет «Львівська Політехніка», Львів 1993-1999
Кваліфікація: Архітектура будівель та споруд
Спеціалізація: Містобудування
Звання: Спеціаліст
Київська Заочна Художня Школа, Київ 1991-1992
Квалификація: Художник з реклами, декоратор оформлювач
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ДОСВІД РОБОТИ
2007-2009
Головний Архітектор Архітектурне Бюро «ХІІ» Смаль-Стоцького,15 Львів 2009-2010
2007-2009
Архітектор (Керівник групи) ТОВ «Сіферт Київ» Ірининська 24/5 Київ 2007-2009
Проекти: Офісна Будівля, вул. Набережно-Хрещатицька, Київ
Площа проекту 40 000m2 09/2008
Багатофункційний бізнес-центр
з готелем та підземним паркінгом пл. Свободи, Харків
(1 місце в конкурсі) 08/2008-09/2008
Готель “SOFITEL”, вул. Лютеранська, Київ
Площа проекту 30 000m2 10/2007-08/2008
“ВИДУБИЧІ” Багатофункційний бізнес-центр
з готелем та паркінгом, Київ
Площа проекту 450 000m2 06/2007-09/2007
Житловий Комплекс, вул. Шевченка, Львів
Площа проекту 299 000m2 02/2007-05/2007
Виконання креслень та презентаційних матеріалів відповідно до ідей автора (Джона Сіферта)
та узгодження креслень у відповідності до діючих в Україні будівельних норм на стадіях «ПП» та «П»
2005-2007
Архітектор, Дизайнер Інтер'єрів Приватна практика, Київ-Львів 2005-2007
Проекти: Відпочинковий комплекс, Львівська обл. 05/2006-07/2006
Житлові будинки, Львівська обл 2006
Дизайн інтер’єрів бутіків “Arena-City”, “Arena-Class” 06/2005-05/2006
Ескізний проект, Робочий проект
2004-2005
Архітектор ТзОВ «Комфорт-Сервіс» вул..Щирецька 3, Львів 2004-2005
Проекти: Мотельний комплекс, Львівська обл. 05/2005
Багатоповерхові житлові будинки, Ужгород, Тернопіль 04/2005-05/2005
Блокована котеджна забудова, Львівська обл. 09/2004-03/2005
Ескізний проект, Робочий проект
2001-2004
Архітектор ТзОВ«BEEM Будсервіс», пр.Чорновола 53, Львів 2001-2004
Проекти: Виробнича будівля для компанії ВЕЕМ 09/2003-12/2003
Бізнес-Центр компанії «Галка» (участь у внутрішньому конкурсі) 10/2002-11/2002
Реконструкція житла під офісні приміщення, Львів 05/2002-07/2002
Ескізний проект, Робочий проект
2000-2001
Архітектор ТзОВ «ІЗОК» вул.Антоновича 31 , Львів 2000-2001
Проекти: Промислова будівля для ТзОВ «ІЗОК»
Ескізний проект, Робочий проект
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