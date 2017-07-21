Лингвист и дизайнер-верстальщик

Профиль - лингвистика и межкультурная коммуникация. Также дизайнер-верстальщик.

Могу переводить технические тексты, научные, официально-деловые тексты. Также подготовиться к выступлению. Преподавать английский и французский, готовить рефераты, помогать с дипломом.

Также могу заполнять информацию на сайте, редактировать сайты и создавать лендинги, редактировать картинки, делать логотипы и визитки.