XLIP

Елена XLIP

 
32 годаРоссия/Санкт-Петербург
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Лингвист и дизайнер-верстальщик

Профиль - лингвистика и межкультурная коммуникация. Также дизайнер-верстальщик.

Могу переводить технические тексты, научные, официально-деловые тексты. Также подготовиться к выступлению. Преподавать английский и французский, готовить рефераты, помогать с дипломом. 

Также могу заполнять информацию на сайте, редактировать сайты и создавать лендинги, редактировать картинки, делать логотипы и визитки.

Портфолио