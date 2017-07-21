Лингвист и дизайнер-верстальщик
Профиль - лингвистика и межкультурная коммуникация. Также дизайнер-верстальщик.
Могу переводить технические тексты, научные, официально-деловые тексты. Также подготовиться к выступлению. Преподавать английский и французский, готовить рефераты, помогать с дипломом.
Также могу заполнять информацию на сайте, редактировать сайты и создавать лендинги, редактировать картинки, делать логотипы и визитки.
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Портфолио
- Визитки148 просмотров
- Логотипы133 просмотра
- Картинки140 просмотров
- Конкурс начинающих переводчиков347 просмотров
- Дизайн сайтов.127 просмотров
- Лендинг113 просмотров
- СОЗДАНИЕ САЙТА С НУЛЯ122 просмотра
- Одностраничный сайт123 просмотра