Верстка сайтов, web программирование.
Умею верстать, писать скрипты на php, js с jquery, работаю с joomla и getsimple cms, less, sass.
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
14 лет назад
Хорошо, а главное очень оперативно, выполнил кропотливую работу, требующую определенной усидчивости. Рекоммендую. Спасибо за сотрудничество!
Ответный отзыв
Очень вежливый и адекватный человек! было приятно работать!
Тестирование ПО
1 отзыв
от $20
от 1 дня
нет рейтинга
Базы данных
нет отзывов
от $30
от 1 дня
нет рейтинга
Веб-программирование
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Прикладное ПО
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга