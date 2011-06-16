XL_Killer

Виталий XL_Killer

 
35 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Верстка сайтов, web программирование.

Умею верстать, писать скрипты на php, js с jquery, работаю с joomla и getsimple cms, less, sass.

Отзывы заказчиков

Molinari_E
Денис 
34 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$10
10 баллов
14 лет назад
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Хорошо, а главное очень оперативно, выполнил кропотливую работу, требующую определенной усидчивости. Рекоммендую. Спасибо за сотрудничество!
Очень вежливый и адекватный человек! было приятно работать!
Ответный отзыв
Тестирование ПО
1 отзыв
от $20
от 1 дня
нет рейтинга
Базы данных
нет отзывов
от $30
от 1 дня
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Веб-программирование
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Прикладное ПО
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга