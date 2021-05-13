XSanard

Эдуард XSanard

 
23 года
4 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует

  • Адаптивная верстка

    Необходимо сверстать адаптивный макет из Figma по ссылке. Ожидается качественная HTML-верстка, соответствующая дизайну. Укажите стоимость и сроки выполнения работы.

    Node.js
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Верстка адаптивного LandingPage

    Евгений, здравствуйте! Есть задача переверстать лендинг romandusenko.ru с нуля, сейчас натянут на WP, но нужна только верстка. Макет, с которого когда-то делали можно посмотреть на ЯДе — https://disk.yandex.ru/d/NjpomjQBoQrwVQ Важный ...

    BootstrapHTMLjQueryWordPress
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Верстка адаптивного LandingPage

    Александр, здравствуйте! Есть задача переверстать лендинг romandusenko.ru с нуля, сейчас натянут на WP, но нужна только верстка. Макет, с которого когда-то делали можно посмотреть на ЯДе — https://disk.yandex.ru/d/NjpomjQBoQrwVQ Важный ...

    BootstrapHTMLjQueryWordPress
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Верстка адаптивного LandingPage из макета

    Валерий, здравствуйте! Есть задача переверстать лендинг romandusenko.ru с нуля, сейчас натянут на WP, но нужна только верстка. Макет, с которого когда-то делали можно посмотреть на ЯДе — https://disk.yandex.ru/d/NjpomjQBoQrwVQ Важный ...

    BootstrapHTMLjQueryWordPress
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Верстка адаптивного landing page из макета

    Александр, здравствуйте! Есть задача переверстать лендинг romandusenko.ru с нуля, сейчас натянут на WP, но нужна только верстка. Макет, с которого когда-то делали можно посмотреть на ЯДе — https://disk.yandex.ru/d/NjpomjQBoQrwVQ ...

    BootstrapjQueryWordPress
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    4 года назад