Необходимо сверстать адаптивный макет из Figma по ссылке. Ожидается качественная HTML-верстка, соответствующая дизайну. Укажите стоимость и сроки выполнения работы.
- HTML-верстка1 заявкаЗакрыт3 года назад
Евгений, здравствуйте! Есть задача переверстать лендинг romandusenko.ru с нуля, сейчас натянут на WP, но нужна только верстка. Макет, с которого когда-то делали можно посмотреть на ЯДе — https://disk.yandex.ru/d/NjpomjQBoQrwVQ Важный ...Закрыт4 года назад
Александр, здравствуйте! Есть задача переверстать лендинг romandusenko.ru с нуля, сейчас натянут на WP, но нужна только верстка. Макет, с которого когда-то делали можно посмотреть на ЯДе — https://disk.yandex.ru/d/NjpomjQBoQrwVQ Важный ...Закрыт4 года назад
Валерий, здравствуйте! Есть задача переверстать лендинг romandusenko.ru с нуля, сейчас натянут на WP, но нужна только верстка. Макет, с которого когда-то делали можно посмотреть на ЯДе — https://disk.yandex.ru/d/NjpomjQBoQrwVQ Важный ...Закрыт4 года назад
Александр, здравствуйте! Есть задача переверстать лендинг romandusenko.ru с нуля, сейчас натянут на WP, но нужна только верстка. Макет, с которого когда-то делали можно посмотреть на ЯДе — https://disk.yandex.ru/d/NjpomjQBoQrwVQ ...Закрыт4 года назад