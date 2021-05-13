Евгений, здравствуйте! Есть задача переверстать лендинг romandusenko.ru с нуля, сейчас натянут на WP, но нужна только верстка. Макет, с которого когда-то делали можно посмотреть на ЯДе — https://disk.yandex.ru/d/NjpomjQBoQrwVQ Важный ...