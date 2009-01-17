Программист C++, BCpp, C#, Delphi, MS SQLServer, Informix, Office

ФИО:

Аглямов Виталий Дмитриевич 1985 года рождения

Адрес:

МО г. Дзержинский

Контактные данные:

телефон 551-66-01

email [email protected]

Образование:

Высшее, техническое. Специальность:

Владение языками программирования:

Delphi, MS SQL Server TSQL (2000), MS Visual Basic, BCpp (3-7), VCpp, C#, SPL (СУБД Informix).

Отличное знание архитектуры памяти и организации процессов MS Windows 9x-XP.

Последнее место работы:

Программист в софтверной компании , специализирующейся на разработках программного обеспечения в сфере туристического бизнеса.

Выполняемые обязанности:

Создание и оптимизация существующих SQL-запросов, разработка хранимых процедур, форм ввода данных, автоматизированных отчетов (Fast Report), создание пакетов рассылки подтверждений (уведомлений).

Текущее место работы:

специализированный регистратор ЗАО "ИРКОЛ"

Выполняемые обязанности:

Разработка и управление ЭДО, разработка ПО для контроля выполнения бизнес-процессов, разработка и оптимизация хранимых процедур (SQL Server, Informix).