ФИО:
Аглямов Виталий Дмитриевич 1985 года рождения
Адрес:
МО г. Дзержинский
Контактные данные:
телефон 551-66-01
email [email protected]
Образование:
Высшее, техническое. Специальность:
Владение языками программирования:
Delphi, MS SQL Server TSQL (2000), MS Visual Basic, BCpp (3-7), VCpp, C#, SPL (СУБД Informix).
Отличное знание архитектуры памяти и организации процессов MS Windows 9x-XP.
Последнее место работы:
Программист в софтверной компании , специализирующейся на разработках программного обеспечения в сфере туристического бизнеса.
Выполняемые обязанности:
Создание и оптимизация существующих SQL-запросов, разработка хранимых процедур, форм ввода данных, автоматизированных отчетов (Fast Report), создание пакетов рассылки подтверждений (уведомлений).
Текущее место работы:
специализированный регистратор ЗАО "ИРКОЛ"
Выполняемые обязанности:
Разработка и управление ЭДО, разработка ПО для контроля выполнения бизнес-процессов, разработка и оптимизация хранимых процедур (SQL Server, Informix).