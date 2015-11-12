XZet

Левин XZet

 
30 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Создание, продвижение сайтов. Полиграфия.

Создаем и продвигаем сайты на протяжении 2 лет.

Имеем дружную команду, готовую спроектировать и разработать крупные масштабируемые проекты.

>>САЙТ НАШЕЙ WEB-СТУДИИ "LEVIN'S PROJECTS"

НАВЫКИ:

  • Дизайн, Графика: Пакет Adobe, Пакет Corel
  • Программирование: PHP5
  • Верстка: HTML5+CSS3
  • Сценарии на странице: jQuery
  • Маркетинг: Аудит сайта, Реклама в AdWords, Реклама в Директе, Баннеры
  • SEO:  Внутренняя оптимизация сайта, Продвижение в поисковых системах
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КОНТЕНОМ (CMS), С КОТОРЫМИ МЫ ИМЕЕМ ОПЫТ РАБОТЫ:

  • Data Life Engine
  • OpenCart
  • Joomla
  • WordPress
  • Bitrix
  • ModX
  • Drupal
  • NetCat
  • UMI.CMS

ПОРЯДОК РАБОТЫ:

  • Работа ведется по предоплате 40% (Предоплата не возвращается! Прежде чем сделать заказ, подумайте, пожалуйста, знаете ли вы, что вам необходимо).
  • Работаем 7 дней в неделю.
  • Работаем 8-14 часов в день (Возможно отступление от графика по договорённости).
  • Вы материтесь? У Вас проблеммы с психикой? - Вы не наш клиент.
  • В любых проектах предпочтительна работа только с техническим заданием.
ГЕОЛОКАЦИЯ:

Россия, Москва

ОПЛАТА:

  • На счет в банке (предпочтительно)
  • WebMoney
  • YandexMoney

Портфолио