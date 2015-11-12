Создание, продвижение сайтов. Полиграфия.

Создаем и продвигаем сайты на протяжении 2 лет.

Имеем дружную команду, готовую спроектировать и разработать крупные масштабируемые проекты.

>>САЙТ НАШЕЙ WEB-СТУДИИ "LEVIN'S PROJECTS"

НАВЫКИ:

Дизайн, Графика : Пакет Adobe, Пакет Corel

: Пакет Adobe, Пакет Corel Программирование : PHP5

: PHP5 Верстка : HTML5+CSS3

: HTML5+CSS3 Сценарии на странице : jQuery

: jQuery Маркетинг : Аудит сайта, Реклама в AdWords, Реклама в Директе, Баннеры

: Аудит сайта, Реклама в AdWords, Реклама в Директе, Баннеры SEO: Внутренняя оптимизация сайта, Продвижение в поисковых системах

Data Life Engine

OpenCart

Joomla

WordPress

Bitrix

ModX

Drupal

NetCat

UMI.CMS

Работа ведется по предоплате 40% (Предоплата не возвращается! Прежде чем сделать заказ, подумайте, пожалуйста, знаете ли вы, что вам необходимо).

Работаем 7 дней в неделю.

Работаем 8-14 часов в день (Возможно отступление от графика по договорённости).

Вы материтесь? У Вас проблеммы с психикой? - Вы не наш клиент.

В любых проектах предпочтительна работа только с техническим заданием.

Россия, Москва

ОПЛАТА: