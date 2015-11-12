Создание, продвижение сайтов. Полиграфия.
Создаем и продвигаем сайты на протяжении 2 лет.
Имеем дружную команду, готовую спроектировать и разработать крупные масштабируемые проекты.
>>САЙТ НАШЕЙ WEB-СТУДИИ "LEVIN'S PROJECTS"
НАВЫКИ:
- Дизайн, Графика: Пакет Adobe, Пакет Corel
- Программирование: PHP5
- Верстка: HTML5+CSS3
- Сценарии на странице: jQuery
- Маркетинг: Аудит сайта, Реклама в AdWords, Реклама в Директе, Баннеры
- SEO: Внутренняя оптимизация сайта, Продвижение в поисковых системах
- Data Life Engine
- OpenCart
- Joomla
- WordPress
- Bitrix
- ModX
- Drupal
- NetCat
- UMI.CMS
- Работа ведется по предоплате 40% (Предоплата не возвращается! Прежде чем сделать заказ, подумайте, пожалуйста, знаете ли вы, что вам необходимо).
- Работаем 7 дней в неделю.
- Работаем 8-14 часов в день (Возможно отступление от графика по договорённости).
- Вы материтесь? У Вас проблеммы с психикой? - Вы не наш клиент.
- В любых проектах предпочтительна работа только с техническим заданием.
Россия, Москва
ОПЛАТА:
- На счет в банке (предпочтительно)
- WebMoney
- YandexMoney
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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