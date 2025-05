Design / 2D-3D / Programming / Animation

Аккаунт профессионального обслуживания и выполнения работ в сфере графического дизайна, разработки дизайнов/логотипов/2д/3д-графики, моушн-дизайна и разработки проектов в большинстве сфер фриланс-площадок. Инструменты: Adobe Photoshop/Illustrator/AfterEffects/Premiere, Autodesk 3DS-Max/Maya, Blender, Scetch Up, Houdini, Unreal Engine, Java, Python.

Account for professional service and execution of works in the field of graphic design, design development / logos / 2D / 3D graphics, motion design and project development in most areas of freelance sites. Tools: Adobe Photoshop/Illustrator/AfterEffects/Premiere, Autodesk 3DS-Max/Maya, Blender, Scetch Up, Houdini, Unreal Engine, Java, Python.