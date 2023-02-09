Я опытный и надежный графический дизайнер. У меня есть страсть к созданию визуально выглядящих и привлекательных работ, которые помогают компаниям выделяться на фоне конкурентов. Имея опыт работы в области дизайна, я хорошо разбираюсь в теории искусства, композиции и теории цвета.
В мои обязанности входит разработка макетов для веб-сайтов, логотипов, брендинга, упаковки продуктов и других маркетинговых материалов. У меня есть опыт работы с:
• Adobe Photoshop
• Adobe Illustrator
• Indesign
• Figma