Я опытный и надежный графический дизайнер. У меня есть страсть к созданию визуально выглядящих и привлекательных работ, которые помогают компаниям выделяться на фоне конкурентов. Имея опыт работы в области дизайна, я хорошо разбираюсь в теории искусства, композиции и теории цвета. В мои обязанности входит разработка макетов для веб-сайтов, логотипов, брендинга, упаковки продуктов и других маркетинговых материалов. У меня есть опыт работы с: • Adobe Photoshop • Adobe Illustrator • Indesign • Figma