Xamerzaev

Мансур Xamerzaev

 
22 года
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Python Developer

Приветствую всех! Меня зовут Мансур Хамерзаев! Я являюсь python-разработчиком!

В последние годы я проходил обучение без возможности работать.

Прошел курсы обучения в международной IT-компании Expovisioned

Ссылка на мой github - https://github.com/Xamerzaev

Знания языков программирования

PYTHON – средний уровень;﻿﻿

SQL– средний уровень﻿;

HTML – базовый уровень;

CSS – базовый уровень;

Базы данных

sqlite – написание запросов и базовая настройка;

postgres – написание запросов, установка и базовая настройка.

Фрэймворки, библиотеки и прочие инструменты

Python

o Django – основной фреймворк, разработка и поддержка проектов;

o Django Rest Framework - базовый уровень;

o Flask – использую в разработке небольших проектов – средний уровень;﻿﻿

o Unittest– базовый уровень;﻿

o Pytest– базовый уровень;﻿

o Beautifulsoup – базовый уровень;﻿﻿﻿

HTML/CSS

o bootstrap – базовый уровень;

Прочее

o GIT – средний пользователь;

o Docker – базовый уровень;

o Visual Studio Code - основной редактор для кода;

Опыт работы со следующими ОС

Windows – продвинутый пользователь;

Linux – продвинутый пользователь;

Системы управления проектами

github – продвинутый пользователь