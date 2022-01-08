Python Developer

Приветствую всех! Меня зовут Мансур Хамерзаев! Я являюсь python-разработчиком!

В последние годы я проходил обучение без возможности работать.

Прошел курсы обучения в международной IT-компании Expovisioned

Ссылка на мой github - https://github.com/Xamerzaev

Знания языков программирования

• PYTHON – средний уровень;﻿﻿

• SQL– средний уровень﻿;

• HTML – базовый уровень;

• CSS – базовый уровень;

Базы данных

• sqlite – написание запросов и базовая настройка;

• postgres – написание запросов, установка и базовая настройка.

Фрэймворки, библиотеки и прочие инструменты

• Python

o Django – основной фреймворк, разработка и поддержка проектов;

o Django Rest Framework - базовый уровень;

o Flask – использую в разработке небольших проектов – средний уровень;﻿﻿

o Unittest– базовый уровень;﻿

o Pytest– базовый уровень;﻿

o Beautifulsoup – базовый уровень;﻿﻿﻿

• HTML/CSS

o bootstrap – базовый уровень;

• Прочее

o GIT – средний пользователь;

o Docker – базовый уровень;

o Visual Studio Code - основной редактор для кода;

Опыт работы со следующими ОС

• Windows – продвинутый пользователь;

• Linux – продвинутый пользователь;

Системы управления проектами

• github – продвинутый пользователь