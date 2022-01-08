Приветствую всех! Меня зовут Мансур Хамерзаев! Я являюсь python-разработчиком!
В последние годы я проходил обучение без возможности работать.
Прошел курсы обучения в международной IT-компании Expovisioned
Ссылка на мой github - https://github.com/Xamerzaev
Знания языков программирования
• PYTHON – средний уровень;
• SQL– средний уровень;
• HTML – базовый уровень;
• CSS – базовый уровень;
Базы данных
• sqlite – написание запросов и базовая настройка;
• postgres – написание запросов, установка и базовая настройка.
Фрэймворки, библиотеки и прочие инструменты
• Python
o Django – основной фреймворк, разработка и поддержка проектов;
o Django Rest Framework - базовый уровень;
o Flask – использую в разработке небольших проектов – средний уровень;
o Unittest– базовый уровень;
o Pytest– базовый уровень;
o Beautifulsoup – базовый уровень;
• HTML/CSS
o bootstrap – базовый уровень;
• Прочее
o GIT – средний пользователь;
o Docker – базовый уровень;
o Visual Studio Code - основной редактор для кода;
Опыт работы со следующими ОС
• Windows – продвинутый пользователь;
• Linux – продвинутый пользователь;
Системы управления проектами
• github – продвинутый пользователь