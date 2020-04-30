Дизайнер, Музыкант
Я творческий человек с креативным образом мышления.
Занимаюсь написанием любых инструменталов (битов), помимо этого и сведением вокала любого стиля. Опыт в музыкальной индустрии более 5 лет.
Также готов придумать или воплотить вашу идею по поводу любого дизайна в реальность. Занимаюсь изготовлением всевозможных обложек для музыки, логотипов, аваторов, шапок для групп, Инстраграма или сайтов. Сделаю всё стильно и современно, но при этом учитывая все пожелания заказчика.
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