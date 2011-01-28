Саша Кулич.
Образование неполное высшее (харьковский государственный институт физической культуры).
Отделение единоборств ( тхэ-квон-до).
Доп.образование - харьковские государственные курсы стенографии и машинописи.
Квалификация: секретарь-машинистка 2 категории.
Базовый уровень владения английским языком.
Есть опыт работы копирайтером ( написание статей на тему архитектуры).
Базовый уровень владения графическими программами ( ретуширование фото, коррекция по цвету, контрастности,
обрезка, добавление надписи, рамочек, водяные знаки, создание музыкальных слайд-шоу с подбором эффектов переходов).
Рисую от руки ( в основном иллюстрации к детской литературе).
Рисую в Paint , Paint.NET, Inkscape, Art Rage 2.5.
е-mail: [email protected]
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