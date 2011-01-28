Саша Кулич.

Образование неполное высшее (харьковский государственный институт физической культуры).

Отделение единоборств ( тхэ-квон-до).

Доп.образование - харьковские государственные курсы стенографии и машинописи.

Квалификация: секретарь-машинистка 2 категории.

Базовый уровень владения английским языком.

Есть опыт работы копирайтером ( написание статей на тему архитектуры).

Базовый уровень владения графическими программами ( ретуширование фото, коррекция по цвету, контрастности,

обрезка, добавление надписи, рамочек, водяные знаки, создание музыкальных слайд-шоу с подбором эффектов переходов).

Рисую от руки ( в основном иллюстрации к детской литературе).

Рисую в Paint , Paint.NET, Inkscape, Art Rage 2.5.

е-mail: [email protected]

[email protected]