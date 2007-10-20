Xaoc

Илья Алёшин Xaoc

 
37 летРоссия/Воронеж
18 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад

Преимущественно занимаюсь FLASH дизайном, дизайном FLASH банеров и FLASH призетаций.

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