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Илья Алёшин
Xaoc
Xaoc
37 лет
Россия
/
Воронеж
18 лет на
фриланс
-бирже
Был
16 лет назад
Преимущественно занимаюсь FLASH дизайном, дизайном FLASH банеров и FLASH призетаций.
Действие аккаунта приостановлено!
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