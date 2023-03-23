Только качественно и в срок - клёвый и стильный дизайн! Сделаю так, как вы и не мечтали:)

Привет!

Меня зовут Даниил, я дипломированный дизайнер со среднем специальным образованием. Сам я парень творческий, отучился 5 лет у заслуженного художника России Сергея Дмитриевича Воржева, участвовал в 3 выставках со своими картинами которые с 11 лет продаю по всей стране. Всё перечисленное даёт мне преимущество, а вам гарантию на качество, так как на работу я смотрю не просто как техническая машина, но ещё как творец и созидатель. А творю я хорошо, чего скрывать :) Ведь я люблю своё дело и своих заказчиков.

Моя цель - предоставить вам лучшую услугу на рынке!

Работая со мной вы экономите:

Деньги. Качественно делаю свою работу без дополнительных плат за доработки (если они будут). После меня вам не придётся бежать в спешке искать кого-то, чтобы вам исправили ваш проект. Я в любом случае всегда доведу дело до конца и до результата которого вы желаете.

Время. Минимум вопросов, максимум результата! Я знаю, что такое ответственность и исполнительность. На основе своего опыта и знаниях, я заранее могу прогнозировать какие-то моменты которые могут помешать в реализации быстрой задачи и буду инициативно их исключать из дела, чтобы не терять наш драгоценный ресурс "ВРЕМЯ".

Нервы. Просьбы и пожелания по доработкам уже внесены в стоимость работ! Если вы ряд мелочей в дизайне, не переживайте, они будут исправлены без лишних споров и дополнительных затрат!

Со мной удобно работать и самое главное для меня - это чтобы клиент остался доволен!

Мой инстаграмм. Там можно подробней ознакомиться чем я занимаюсь и убедиться, что я настоящий :)

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Связь со мной:

Номер телефона: +79182493003

Telegram: Xar_Di, привязан к номеру

E-mail: [email protected]

WhatsApp: Привязан к номеру

Ответственность: