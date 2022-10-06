3D Визуализатор

Приветствую! Меня зовут Евгений и я 3D-визуализатор. Я специализируюсь на качественных и

продающих 3D-визуализациях интерьера.

- работаю всегда в строгом соответствии с ТЗ заказчика,

- не использую сложных схем оплаты: ценообразование максимально прозрачно

- имею большой опыт в сфере производства и дизайна мебели

- на одной волне с дизайнером: я стремлюсь к тому, чтобы проект был продуман до последней мелочи

- всегда на связи, отвечаю на запросы в кратчайшие сроки.

Если Вам нужны качественные визуализации

по невысокой цене и точно в срок, то

пишите или звоните 89012831526 (Тел, Viber, Whatsapp, Telegram). Примеры моих работ по ссылке www.Behance.net/903117ee или @xarr_visuarr/