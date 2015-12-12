Xatabb

Андрей Пушин Xatabb

 
51 годУкраина/Харьков
8 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
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  • Синхронизация истории скайпа.

    $15

    Необходима софтинка для ровной работы с бд main.db [b]SKYPE[/b], с любой версии скайпа от одного логина или с разных компьютеров максимальное сохранение истории сообщений, при соединении бд. А также резервная копия в облако куда-т. )

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Составить сен. ядро.

    $10

    Есть небольшой сайт на 5 стр и будет блог нужно составить для страниц title description meta для этой страниц и предложить на перелинковку анкоры ключевое слово - астериск

    Поисковые системы (SEO)4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Проверка доступности удаленного доступа.

    $35

    Необходима маленькая программа проверки действующих доступов по RDP (mstsc.exe), на входе файл с адресами паролями, на выходе 2 файла: good.txt, bad.txt. Софт должен поддерживать всю линейку WindowsXP-2012 (любая ОC и раскладка). В good.txt попадают только те аккаунты, ...

    Прикладное ПО5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад