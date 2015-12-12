Требуется сделать и убрать баги для адаптивной версии под скрипт webasst 3.09 для всех наиболее частьо используемых разрешений экрана пациэнт кофеленд.ком.уа
- $50HTML-верстка1 заявкаЗакрыт7 лет назад
- $15
Необходима софтинка для ровной работы с бд main.db [b]SKYPE[/b], с любой версии скайпа от одного логина или с разных компьютеров максимальное сохранение истории сообщений, при соединении бд. А также резервная копия в облако куда-т. )Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт8 лет назад
- $10
Есть небольшой сайт на 5 стр и будет блог нужно составить для страниц title description meta для этой страниц и предложить на перелинковку анкоры ключевое слово - астерискПоисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $35
Необходима маленькая программа проверки действующих доступов по RDP (mstsc.exe), на входе файл с адресами паролями, на выходе 2 файла: good.txt, bad.txt. Софт должен поддерживать всю линейку WindowsXP-2012 (любая ОC и раскладка). В good.txt попадают только те аккаунты, ...Прикладное ПО5 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется дописание модуля нескольких цветов с изображениями для одного товара, пример реализации http://rozetka.com.ua/samsung_galaxy_a5_ds_silver/p2003482/Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт8 лет назад