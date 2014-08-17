WEB- программист

Здравствуйте я web- программист я делаю сайты на языках: HTML,CSS(Bootstrap),JavaScript,jQuery,MySQL,AYAX,PHP.

Я сделал вёрстки: http://pacificweddingforum.ru/ , http://casephoto.ru/ ,

и такие сайты как: http://find.am/ , http://fortunaemail.ru/ , http://conftel.am/.

Последние две сайты пока не закончены так как заказчики ещё не дали остальные информация, обо мне скажу что я выпускник Ереванский государственный университет по специальности информатика и прикладная математика. Заказы делаю во время и если возможна раньше чем срок быль