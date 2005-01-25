Xcoldcloud

Дабы избежать обмана и уверить вас в безопасности сделок со мной – работать можно только по безопасной сделке, после того, как вы убедитесь в моей компетентности, при вашем желании можем перейти на прямую оплату работы по факту её выполнения. Как упоминалось раньше, могут возникать внезапные притоки энергии, так что могу выполнить работу раньше поставленного срока. По возможности стараюсь выполнять свою работу качественно и в четкие сроки сдачи.

Вы можете связаться со мной во ВКонтакте (https://vk.com/id486063708), по номеру телефона (+7 (951) 121-27-98), в телеграмме (+7 (951) 121-27-98) и в вацапе (+7 (951) 121-27-98).Если останутся какие-то вопросы – можете задавать их в мои личные сообщения – я с радостью отвечу вам и разъясню все возникшие нюансы.