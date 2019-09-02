Xelon

Антон Кузьмин Xelon

 
29 летРоссия/Санкт-Петербург
6 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Программирование ПО. Качество скрывается в мелочах

Владею языками C/C++/C#, Java, знанием принципов ООП.

технологии компьютерных глобальных и локальных сетей, (IP/TCP, DNS, DHCP, HTTP, Ethernet, ADSL, PON, и прочее)

Система контроля версий Git,

программирование игр с использованием библиотек OpenGL, SFML

Хорошее знание Клиент-серверной архитектуры и мультипоточности

Databases: SQL, MySQL

Наполнен энтузиазмом, желанием использовать полученные навыки

MySQLJavaOpenGLGitSQL
Системное программирование
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$10/час
от $10
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