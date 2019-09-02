Программирование ПО. Качество скрывается в мелочах
Владею языками C/C++/C#, Java, знанием принципов ООП.
технологии компьютерных глобальных и локальных сетей, (IP/TCP, DNS, DHCP, HTTP, Ethernet, ADSL, PON, и прочее)
Система контроля версий Git,
программирование игр с использованием библиотек OpenGL, SFML
Хорошее знание Клиент-серверной архитектуры и мультипоточности
Databases: SQL, MySQL
Наполнен энтузиазмом, желанием использовать полученные навыки
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Системное программирование
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