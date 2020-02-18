Веб-разработка

Я разработчик-фрилансер и работаю с такими языками как HTML, CSS, JavaScript, Для адаптивности верстки я использую Bootstrap.

Я занимаюсь всем, от создания одностраничных веб-страниц (Landing page) до интернет-магазинов.

Ниже вы можете ознакомиться с моим портфолио:

https://mechanic-show.com

https://xenmars.000webhostapp.com/

https://ghjmnhg.000webhostapp.com/