Веб-разработка
Я разработчик-фрилансер и работаю с такими языками как HTML, CSS, JavaScript, Для адаптивности верстки я использую Bootstrap.
Я занимаюсь всем, от создания одностраничных веб-страниц (Landing page) до интернет-магазинов.
Ниже вы можете ознакомиться с моим портфолио:
https://xenmars.000webhostapp.com/
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Портфолио
- Вёстка одной страницы интернет-магазина34 просмотра
- Создание сайта с нуля60 просмотров
- Многостраничный сайт для Mechanic show82 просмотра