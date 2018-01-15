Графический дизайнер

Дизайн: логотипов, фирменного стиля, полиграфической продукции с подготовкой к печати, презентаций ppt и т.д.

Отрисовка растровых изображений в графическом редакторе.

Создание и отрисовка элементов для сайта.

3д-моделирование.

Анимационная мультипликация и видеомонтаж.

Работаю в программах:

Adobe: Photoshop, Illustrator, InDesign, Acrobat, Premiere Pro, Affter Efect (азы), Flash.

MS Office: Word, Excel, PowerPoint.

Camtasia Studio.

Autodesk 3ds max (азы).