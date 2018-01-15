Xenia555

Ксения Xenia555

 
42 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Графический дизайнер

Дизайн: логотипов, фирменного стиля, полиграфической продукции с подготовкой к печати, презентаций ppt и т.д.

Отрисовка растровых изображений в графическом редакторе.

Создание и отрисовка элементов для сайта.

3д-моделирование.

Анимационная мультипликация и видеомонтаж.

Работаю в программах:

Adobe: Photoshop, Illustrator, InDesign, Acrobat, Premiere Pro, Affter Efect (азы), Flash.

MS Office: Word, Excel, PowerPoint.

Camtasia Studio.

Autodesk 3ds max (азы).

Баннеры
нет отзывов
$5/час
от $20от 2 дней
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
$7/час
от $70от 1 дня
нет рейтинга
Презентации
нет отзывов
$5/час
от $15от 1 дня
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
$7/час
от $60от 2 дней
нет рейтинга