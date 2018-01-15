Графический дизайнер
Дизайн: логотипов, фирменного стиля, полиграфической продукции с подготовкой к печати, презентаций ppt и т.д.
Отрисовка растровых изображений в графическом редакторе.
Создание и отрисовка элементов для сайта.
3д-моделирование.
Анимационная мультипликация и видеомонтаж.
Работаю в программах:
Adobe: Photoshop, Illustrator, InDesign, Acrobat, Premiere Pro, Affter Efect (азы), Flash.
MS Office: Word, Excel, PowerPoint.
Camtasia Studio.
Autodesk 3ds max (азы).
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Баннеры
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$5/час
от $20от 2 дней
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Логотипы и Знаки
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$7/час
от $70от 1 дня
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Презентации
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$5/час
от $15от 1 дня
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Фирменный стиль
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$7/час
от $60от 2 дней
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