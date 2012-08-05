Декабрь 2011 — по настоящее время

Webprospekt (Мариуполь, webprospekt.in.ua/) — Информационные технологии/системная интеграция

SEO - копирайтер

Занималась написанием SEO-статей.

Октябрь 2011 — ноябрь 2011

OBI, Ukraine (Мариуполь, www.obi.ua) — Стройматериалы

Интервьюир

Проводила опросы с покупателями гипермаркета, производила деление потенциальной ЦА по различным признакам.

Май 2011 — сентябрь 2011

ПАО «МК «АЗОВСТАЛЬ» (Донецкая область, azovstal.metinvestholding.com/ru) — Тяжелое машиностроение/станкостроение/металлообработка

Журналист

Написание корпоративных статей, интервьюирование различных (по рангу) работников предприятия, расшифровка информации, наполнение колонки "Спорт", "Искусство".

Октябрь 2010 — январь 2011

Издательский дом "7я" (Мариуполь, www.7ya-gazeta.com.ua/) — СМИ

Рекламный агент, копирайтер

Занималась созданием клиентской базы на размещение рекламы в информационно-рекламном журнале, так же для размещения наружной рекламы (щиты), наполняла портал http://mariupol.7ya-media.com/ (находился на то время в разработке), создавала макеты рекламных блоков клиентам.

Май 2010 — сентябрь 2010

OBI, Ukraine (Мариуполь, www.obi.ua) — Стройматериалы

Мерчандайзер

Занималась привлечением покупателей в отдел "Шторы".